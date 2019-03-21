ЦИК зарегистрировала еще 70 наблюдателей на выборы

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг зарегистрировала 70 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины, запланированных на 31 марта 2019 года.

Как сообщается на официальном сайте ЦИК, 63 наблюдателя зарегистрированы от Соединенных Штатов Америки, 3 - от Украинского Конгрессового Комитета Америки, 3 - от Турции, 1 - от Азербайджана.

Таким образом, по состоянию на 21 марта 2019 года ЦИК зарегистрировала 1 тыс 890 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 15 иностранных государств на предстоящих выборах.

Как сообщалось, днем ранее ЦИК зарегистрировала 660 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ и отказала в регистрации еще 24 из предложенных организацией кандидатам в наблюдатели, которые являются гражданами Российской Федерации.

Также ЦИК зарегистрировала еще 33 официальных наблюдателя на выборах президента: 20 - от Комитета "За открытую демократию", 5 - от Чехии, 2 – от Бельгии, 6 - от ГУАМ.