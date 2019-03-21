Полиция расследует появление фейковой агитпродукции об одном из кандидатов в президенты Украины, заказанной другим кандидатом

Полиция Киева открыла уголовное производство после распространения печатной агитационной продукции дискредитационного характера в отношении одного из кандидатов в президенты Украины. Оказалось, что ее заказчиком является другой претендент на пост главы государства.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в четверг на линию 102 столичной полиции поступило несколько сообщений о распространении печатной агитационной продукции, содержание которой дискредитирует одного из кандидатов на пост президента. Для обработки этой информации правоохранители зарегистрировали материалы в журнале единого учета заявлений и сообщений и начали проверку.

"Установлено, что исходные данные на полиграфической продукции, в частности о печати и заказчике, были неполными, а по адресу типографии, указанной в газете, на самом деле размещена евангельская церковь. При проведении первоочередной проверки также получена информация, что заказчиком полиграфической продукции является другой кандидат на пост главы государства", - подчеркивается в сообщении полиции.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства будут исследованы все обстоятельства произошедшего, будет установлен заказчик печати и распространения этой продукции. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", заказчиком данной полиграфической продукции является кандидат в президенты - народный депутат, лидер "Социал-демократической партии" Сергей Каплин, а направлена фейковая продукция против кандидата на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского.

Ранее в четверг в команде В.Зеленского заявили, что в "желтой прессе" появилась заказная статья ложного и порочащего кандидата содержания. На странице "Команда Зеленского" в соцсети Фейсбук в качестве доказательства выложена фотография некоего печатного издания, которое утверждает, что их корреспондент взял эксклюзивное интервью у В.Зеленского, "который уже месяц возглавляет Украинское государство".