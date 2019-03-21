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Выборы

17:00 21.03.2019

Наливайченко поддержал право украинцев на вооруженную самозащиту

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Наливайченко поддержал право украинцев на вооруженную самозащиту

Кандидат в президенты Валентин Наливайченко и председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин подписали Меморандум в поддержку принятия закона об оружии.

"Ваш голос повлиял. Сегодня важный день, вы получили поддержку кандидата в президенты на святое право украинцев на самооборону", - сказал В.Наливайченко после подписания Меморандума, сообщают в пресс-службе политика в четверг.

Он убежден, что давно пора принять закон "Об оружии", которым гражданам Украины будет предоставлено право на вооруженную защиту, в том числе с помощью короткоствольного нарезного огнестрельного оружия.

 "Закон, который будет определять четкие, но жесткие правила и условия получения, владения и распоряжения защитной оружием", - добавил политик.

При этом В.Наливайченко подчеркнул, что добровольцы, защитники страны уже давно завоевали себе это право.

"В 2014 году, еще в начале войны, вы - защитники и защитницы - от меня получали наградное оружие за достижения в боях. Но настало время, чтобы закон предоставил вам право владеть оружием, чтобы защищать себя и свои семьи. Пришло время в стране признать такую ​​справедливость для каждого гражданина", - сказал он.

Кандидат в президенты также высказался за создание Добровольческой Армии, которая в мирное время может выполнять функции спасательной службы и муниципальной милиции.

В то же время Г.Учайкин подчеркнул, что речь не идет о свободном обороте оружия.

"Говорю вам ответственно, мы против свободного оборота. Мы за законом урегулированый оборот оружия среди гражданского населения и право им защищаться", - сказал председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия.

Он также отметил, что Украина не единственная страна в Европе, которая не имеет собственного оружейного законодательства.

Отмечается, что инициатива подписания Меморандума принадлежала Украинской ассоциации владельцев оружия и Движения владельцев оружия "Твой голос повлияет".

Теги: #оружие #выборы #наливайченко
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