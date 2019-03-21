До 25 марта ЦИК и НАПК опубликуют анализ промежуточных отчетов о поступлениях и расходах избирательных фондов кандидатов в президенты

В понедельник, 25 марта, распорядители средств накопительных счетов избирательных фондов кандидатов в президенты Украины должны подать политическим партиям (если кандидат не самовыдвиженец), ЦИК и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции промежуточные отчеты в бумажном и электронном виде о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов.

Не позднее дня, следующего за днем поступления отчета, партии, ЦИК и НАПК должны опубликовать эти промежуточные финансовые отчеты на своих официальных сайтах.

Как предусмотрено законодательством и календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Украины, до 25 марта включительно ЦИК и НАПК должны опубликовать на своих сайтах анализ промежуточных финансовых отчетов о пополнении и использовании средств избирательных фондов кандидатов.

"В случае выявления в ходе анализа финансовых отчетов признаков нарушения требований закона ЦИК и НАПК сообщают об этом в соответствующие правоохранительные органы для проверки и реагирования в соответствии с законом", - говорится в законе о выборах президента Украины.

В случае назначения повторного голосования распорядители средств счетов избирательных фондов соответствующих кандидатов обязаны за 4 дня до второго тура подать в партии, ЦИК и НАПК промежуточный финансовый отчет о средствах избирательного фонда за период со дня включения кандидата в бюллетень для повторного голосования до 7-го дня до дня второго тура.

Эти отчеты также публикуются на соответствующих сайтах не позднее дня, следующего за днем их подачи.

До 15 апреля включительно распорядители средств накопительных счетов избирательных фондов кандидатов в президенты Украины должны подать партиям, ЦИК и НАПК окончательные финансовые отчеты о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост президента. Не позднее дня, следующего за днем поступления отчета, они публикуются на соответствующих сайтах.

До 30 апреля включительно ЦИК и НАПК должны опубликовать анализ окончательных финансовых отчетов о пополнении и использовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты Украины.