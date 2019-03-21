Выборы2019

Выборы

15:34 21.03.2019

В ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК регистрировать россиян наблюдателями за выборами

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В ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК регистрировать россиян наблюдателями за выборами

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) разочарована недопуском граждан Российской Федерации в составе миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине, заявил пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер.

"Для Центральной избирательной комиссии наш офис получил от 32 стран-участниц, 32 стран ОБСЕ, кандидатов на роль краткосрочных наблюдателей для участия в нашей миссии по наблюдению за выборами. Из них Центральная избирательная комиссия не аккредитовала 24 человека, которых мы представили в списке от Российской Федерации", - сказал он в комментарии УНН в четверг.

На вопрос о том, будет ли Бюро заменять выбывших наблюдателей из России кандидатами ОБСЕ из других стран, Т.Раймер отметил, что от ОБСЕ в Украину на выборы и так едет довольно много наблюдателей.

"Мы представили 684 имени, 24 из них - граждане России, они не были приняты Центральной избирательной комиссией. Итак, у нас их будет 660, это все еще большое количество наблюдателей", - добавил пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ.

Теги: #цик #обсе #выборы
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