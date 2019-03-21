Выборы2019

Выборы

15:17 21.03.2019

Пресс-центр штаба Порошенко на выборах разместится в "Мыстецьком арсенале" - Медведев

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Пресс-центр штаба Порошенко на выборах разместится в "Мыстецьком арсенале" - Медведев

Пресс-центр при избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко будет работать в день выборов и последующий за ним в помещении "Мыстецького арсенала" в Киеве, сообщил спикер избирательного штаба кандидата Олег Медведев.

"Штаб будет работать в "Мыстецьком арсенале". Там будет большой пресс-центр", - сказал О.Медведев агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По его словам, избирательный штаб в "Мыстецьком арсенале" будет работать в день выборов, 31 марта, и частично 1 апреля.

"По предварительным оценкам, там будут сотни аккредитованных масс-медиа, поэтому необходимо довольно большое пространство", - пояснил такой выбор пресс-центра О.Медведев.

Он также сообщил, что аккредитация представителей СМИ в пресс-центр будет проводиться на следующей неделе.

Очередные президентские выборы в Украине пройдут 31 марта.

Теги: #пресс_центр #порошенко #мыстецький_арсенал #выборы #олег_медведев
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