Какую музыку слушают топ-кандидаты в президенты Украины - "Новое Время"
Пять наиболее рейтинговых кандидатов в президенты Украины рассказали журналу НВ о своих музыкальных предпочтениях и любимых композициях.
На этот вопрос политики ответили в рамках проекта Момент истины. Журнал НВ попросил шесть главных претендентов на президентское кресло ответить на семь одинаковых вопросов - политических, мировоззренческих и личных.
Не предоставил свои ответы лишь народный депутат Юрий Бойко. Остальные же так ответили на просьбу назвать три музыкальные композиции, которые они всегда с удовольствием слушают, если слышат их в радиоэфире.
Владимир Зеленский, руководитель Студии Квартал 95:
Любые три песни Адель.
Юлия Тимошенко, лидер партии Батькивщина:
Поскольку сейчас, в ходе избирательной кампании, я провожу в автомобиле почти все свое время в переездах между городами Украины, то слушаю, что крутят украинские ФМ-радиостанции. Мне нравится современная украинская музыка. И я очень рада, что она развивается и модернизируется. Я с удовольствием слушаю и Святослава Вакарчука, и Кристину Соловий, и Казку.
Петр Порошенко, действующий президент страны:
Марш новой армии. Песня стала настоящим хитом и звучит во время каждой моей встречи с избирателями. Но самое важное то, что благодаря поддержке украинского языка мы являемся свидетелями настоящего взрыва в развитии украинского культурного контента. Чтобы в этом убедиться, стоит включить радио: там вы услышите украинскую песню и украинский язык.
Анатолий Гриценко, лидер партии Гражданская позиция:
Музыкальные композиции слушаю в зависимости от настроения. Часто слушаю то же, что и мои дети. Получается очень широкий спектр: от Queen и Eagles, ДДТ Юрия Шевчука и Андрея Макаревича - до Антител, Arctic Monkeys, Chemical Romance или Eminem.
Олег Ляшко, лидер Радикальной партии:
Не только слушаю с удовольствием, но и сам пою. Мои любимые песни - Чорнобривці, Я піду в далекі гори, Червона рута.