Бойко: Каждый голос на выборах будет либо за мир, либо за войну

Каждый гражданин Украины способен повлиять на то, чтобы в стране восстановился мир и порядок, чтобы начала возрождаться экономика, а люди обрели право на достойную жизнь - для этого нужно прийти на выборы и использовать возможность изменить страну к лучшему, заявил основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Глубоко ошибочно мнение, что "мой голос ничего не решает". Большие реки начинаются с малых ручейков, а миллионы голосов за мир складываются из каждого голоса, отданного за мирную страну с успешной и крепкой экономикой, где люди имеют право на достойную жизнь. И нужно обязательно использовать эту возможность, чтобы вернуть себе и своей стране будущее", - сказал он журналистам в четверг, сообщается на странице политсилы.

Низкая явка на выборы несет угрозу злоупотреблений и фальсификаций, отметил Ю.Бойко.

"Нельзя надеяться на кого-то. Нужно использовать свое конституционное право и сделать свой выбор. Иначе за вас его сделают другие путем фальсификаций результатов. Важно помнить, что мир в Украине зависит от каждого из нас", - подчеркнул политик.