Тимошенко: Новый президент устранит коррупционеров от власти и сделает Украину сильной

После победы на выборах новый президент преодолеет кланово-олигархическую систему и сделает Украину сильной, заявила лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба политика, во время митинга в Коростене (Житомирская область) кандидат в президенты отметила, что двигаться стране вперед мешает круг "круговой поруки" коррупционеров во власти.

Она также напомнила о скандале с разоблачением грязных сделок с грабежом армии, в которые были вовлечены фирмы президента и его бизнес-партнеры, а на вершине коррупционной пирамиды был сам Петр Порошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что привлечь виновных оказалось невозможным, потому что даже создание следственной комиссии в парламенте заблокирована пропрезидентским большинством, Генпрокуратурой руководит кум президента, а Верховный Суд превращен в карманную структуру главы государства.

"Для того чтобы завершить войну, нам надо убрать мафию от власти прекратить ее заработки на войне и привлечь к ответственности каждого, кто взял по крайней мере копейку из украинского бюджета", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

А для того чтобы ни у кого больше не возникало подобных соблазнов, нужно изменить систему управления государством и подчинить ее гражданам. Именно в этом, по словам Ю.Тимошенко, суть Новой народной Конституции, принять которую нужно на всеукраинском референдуме.

"В Новой Конституции ни у кого не будет иммунитета - ни депутаты, ни президент, ни судьи. И у нового президента хватит воли добиться проведения такого референдума", - отметила кандидат в президенты.