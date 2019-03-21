Выборы2019

Выборы

14:21 21.03.2019

Тимошенко: Новый президент устранит коррупционеров от власти и сделает Украину сильной

2 мин читать
Тимошенко: Новый президент устранит коррупционеров от власти и сделает Украину сильной

После победы на выборах новый президент преодолеет кланово-олигархическую систему и сделает Украину сильной, заявила лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба политика, во время митинга в Коростене (Житомирская область) кандидат в президенты отметила, что двигаться стране вперед мешает круг "круговой поруки" коррупционеров во власти.

Она также напомнила о скандале с разоблачением грязных сделок с грабежом армии, в которые были вовлечены фирмы президента и его бизнес-партнеры, а на вершине коррупционной пирамиды был сам Петр Порошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что привлечь виновных оказалось невозможным, потому что даже создание следственной комиссии в парламенте заблокирована пропрезидентским большинством, Генпрокуратурой руководит кум президента, а Верховный Суд превращен в карманную структуру главы государства.

"Для того чтобы завершить войну, нам надо убрать мафию от власти прекратить ее заработки на войне и привлечь к ответственности каждого, кто взял по крайней мере копейку из украинского бюджета", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

А для того чтобы ни у кого больше не возникало подобных соблазнов, нужно изменить систему управления государством и подчинить ее гражданам. Именно в этом, по словам Ю.Тимошенко, суть Новой народной Конституции, принять которую нужно на всеукраинском референдуме.

"В Новой Конституции ни у кого не будет иммунитета - ни депутаты, ни президент, ни судьи. И у нового президента хватит воли добиться проведения такого референдума", - отметила кандидат в президенты.

Теги: #тимошенко #коррупция #конституция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:13 21.03.2019
Около 200-300млн грн официально потратят на телерекламу ключевые кандидаты в президенты, прогнозируют в "Честно"

Около 200-300млн грн официально потратят на телерекламу ключевые кандидаты в президенты, прогнозируют в "Честно"

11:40 21.03.2019
Пять главных кандидатов в президенты рассказали, где и как любят отдыхать - "Новое время"

Пять главных кандидатов в президенты рассказали, где и как любят отдыхать - "Новое время"

10:56 21.03.2019
Гонконгский миллиардер досрочно вышел на свободу после 3 лет в тюрьме по делу о коррупции

Гонконгский миллиардер досрочно вышел на свободу после 3 лет в тюрьме по делу о коррупции

09:09 21.03.2019
Гриценко: Украина не позволит забыть о мародерстве на крови солдата

Гриценко: Украина не позволит забыть о мародерстве на крови солдата

18:25 20.03.2019
Гриценко: Нужно создать условия, чтобы в украинцев не было необходимости давать взятки

Гриценко: Нужно создать условия, чтобы в украинцев не было необходимости давать взятки

16:17 20.03.2019
Селянская партия поддержала Юлию Тимошенко на выборах президента Украины

Селянская партия поддержала Юлию Тимошенко на выборах президента Украины

16:01 20.03.2019
Селянская партия поддержала Юлию Тимошенко на выборах президента Украины

Селянская партия поддержала Юлию Тимошенко на выборах президента Украины

13:06 20.03.2019
Тимошенко предлагает создать национальную платформу для инновационного развития Украины

Тимошенко предлагает создать национальную платформу для инновационного развития Украины

11:32 20.03.2019
Тимошенко открыла IТ-форум "Украина - цифровая страна"

Тимошенко открыла IТ-форум "Украина - цифровая страна"

10:17 20.03.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко: Каждый голос на выборах будет либо за мир, либо за войну

В "Батькивщине" требуют расследования попыток подкупа избирателей штабами Порошенко

Глава МВД Украины Арсен Аваков: Не поддерживаю ни одного кандидата – "Новое Время"

Глава ЦИК: Сейчас печатаются бюллетени только для первого тура выборов президента 31 марта

Краска, которой печатали защитные элементы на бюллетенях, никому не продается, утверждает директор "Полиграфкомбината" Ю.Онищенко

Кива: Генпрокуратура блокирует работу Нацполиции по предотвращению фальсификаций на выборах

Национальный экзит-пол проведут в день выборов президента Украины ведущие социологические службы страны

На печать бюллетеней для первого тура президентских выборов потратили более 165 млн грн

У Зеленского заявили о появлении "желтых полос" с фейковой информацией о шоумене

Около 200-300млн грн официально потратят на телерекламу ключевые кандидаты в президенты, прогнозируют в "Честно"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА