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Выборы

14:24 21.03.2019

В "Батькивщине" требуют расследования попыток подкупа избирателей штабами Порошенко

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В "Батькивщине" требуют расследования попыток подкупа избирателей штабами Порошенко

"Батькивщина" требует немедленного доклада в парламенте министра внутренних дел Арсена Авакова о том, как Петр Порошенко через госбюджет и частные фонды готовит фальсификации выборов президента, заявил первый заместитель председателя фракции Сергей Соболев.

В частности, он сообщил о факте, который разоблачили правоохранители Запорожья.

"Неделю назад в течение 10 мин на частные счета одного лица от 15 юридических лиц были перечислены 130 млн грн платежами по 14 999 грн, чтобы эти платежи не попали под финансовый мониторинг", - сказал политик с трибуны парламента, сообщают в пресс-службе партии в четверг.

По его словам, финмониторинг немедленно отследил тысячи перерасчетов, которые происходили из фиктивных фирм-однодневок, и которые проводились через один из государственных банков.

При этом С.Соболев обратил внимание на то, что в течение одного дня деньги с этих счетов были сняты и "начали развозиться по штабам Порошенко", доказательством чего является аудио- и фотофиксация.

"Мы требуем немедленного доклада министра МВД с трибуны ВРУ по этому беспрецедентному факту о пересчете 130 млн грн в течение суток и перевода их в наличные через госбанк. Это подрывает доверие ко всей правоохранительной системе Украины", - подчеркнул первый заместитель председателя фракции.

Общество и парламент должны получить информацию об этой ситуации, чтобы знать, "каким образом Петр Порошенко через госбюджет и частные фонды готовит эти выборы", подытожил он.

Теги: #соболев #батькивщина #выборы
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