Выборы2019

Выборы

14:08 21.03.2019

Глава МВД Украины Арсен Аваков: Не поддерживаю ни одного кандидата – "Новое Время"

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Глава МВД Украины Арсен Аваков: Не поддерживаю ни одного кандидата – "Новое Время"

(Подается на языке оригинала)

Знаходиться з Порошенком у "цілком робочих" відносинах і не підтримує жодного з кандидатів, - журналістка НВ Крістіна Бердинських поговорила з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і дізналася про його роль у виборах, зв'язки з нардепом Андрієм Білецьким та зустрічі з провідними політиками.

Чи зустрічалися ви з президентом України Петром Порошенком для обговорення ролі МВС у проведенні виборів?

Я публічно оголосив свою позицію та позицію МВС ще до початку виборчої кампанії: ми забезпечуємо порядок і безпеку, ми перевіряємо усі звернення щодо порушень виборчого законодавства та фіксуємо усі порушення. Ми надаємо права і захист усім кандидатам і нікому не даємо преференцій. Ми попереджаємо правопорушення та займаємося превенцією. Вважаю, що моя позиція зрозуміла, а дії поліції адекватні. Не даремно же сьогодні рівень довіри до Нацполіції вище за будь-кого з кандидатів.

У мене з президентом робочі відносини. Я член уряду, член РНБО. Кожен виконує свою функцію. Я - функцію міністра, він - функцію президента.

З іншого боку, я не є членом виборчого штабу кандидата Порошенка. Відносини правоохоронних органів з виборчою командою Порошенка такі ж як і з усіма іншими.

Чи зустрічалися ви з іншими кандидатами у президенти - лідером Батьківщина Юлією Тимошенко і Володимиром Зеленським для обговорення виборів?

У робочому порядку я спілкуюсь з усіма кандидатами, зокрема, кожного з них закликаю до чесних виборів, бо це єдиний шлях до легітимної перемоги, яка буде прийнята суспільством. Я зустрічався і з Тимошенко, і з Зеленським, і з Гриценком і ще щонайменше з десятьма кандидатами, зазвичай з їх ініціативи та з питань організації адекватного виборчого процесу.

Чи обговорювали ви з Юлією Тимошенко чи Володимиром Зеленським своє політичне майбутнє у разі їхньої перемоги?

Як політик я свою позицію оголосив на з'їзді Народного фронту: на цих виборах я не підтримую жодного кандидата. Як міністр я оприлюднив принцип рівновіддаленості відомства ще раніше. Як громадянин я зроблю свій вибір 31 березня - у кабінці для голосування.

Щодо поста міністра, то це не питання президента. Восени відбудуться вибори Парламенту і буде сформовано новий уряд. Які там будуть прізвища - вирішить нова коаліція. Особисті питання під час моїх зустрічей із кандидатами не обговорювалися.

Яка у вас зараз комунікація із Національними дружинами, Національним корпусом і народним депутатом України Андрієм Білецьким? Чи маєте ви вплив на ці структури?

У мене немає жодних відносин з громадськими організаціями. Є відносини громадських організацій із поліцією - під час проведення масових акцій Нацполіція і Нацгвардія забезпечує громадську безпеку. Якщо представники будь-яких організацій порушують порядок - правоохоронці приймають адекватні міри. Якщо вони поводяться у межах законів щодо права на мирні зібрання та висловлення власної думки - їм ніхто не заважає.

Андрія Білецького я добре знаю з часів визволення та оборони Маріуполя, коли він був командиром добровольчого батальйону Азов. Я не є прихильником його політичних поглядів і не маю відношення до його політичної та громадянської діяльності як народного депутата.

Інколи ми з Андрієм зустрічаємося та обговорюємо питання полку Нацгвардії Азов, якій він підтримує як народний депутат.

Чи плануєте ви брати участь у парламентських виборах?

 Партія «Народний фронт» на своєму з’їзді оголосила про участь нашої політичної сили у парламентських виборах. Коли розпочнеться парламентська виборча кампанія, ми визначимося із форматом нашої участі більш конкретно.  Політичний ландшафт України змініться після 21 квітня, тоді ми і будемо приймати рішення щодо формату участі у парламентських виборах.

Можливо, буде створено об’єднання із політичними силами, які підтримають наші цілі і цінності. У будь-якому разі Народний фронт збереже свою суб’єктність.

Теги: #кандидаты #интервью2019 #аваков #выборы
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