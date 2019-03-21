Кива: Генпрокуратура блокирует работу Нацполиции по предотвращению фальсификаций на выборах

Генеральная прокурата Украины блокирует попытки предотвратить фальсификацию выборов, заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива.

"На сегодня мы видим однобокую позицию - как генпрокурора Луценко, так и всех подчиненных ему структур. Те производства, которые регистрируются в отношении нарушений на выборах, к сожалению, блокируются Генеральной прокуратурой. Генпрокуратура отказывает в возбуждении уголовных дел, я говорю не о десятках, а о сотнях случаев", - сказал он в эфире телеканала NewsOne, сообщает пресс-служба СПУ в четверг.

И.Кива подчеркнул, что данная ситуация полностью нивелирует работу Нацполиции по обеспечению законности и прозрачности избирательного процесса.

"В сложившейся ситуации Национальная полиция не может справиться с объёмом нарушений. И вся работа правоохранительной системы в лице Нацполиции, обнуляется, разбивается об эту скалу, которая сегодня называется "кум действующего президента", - отметил он.

Политик также добавил, что нарушение и подделка голосов в пользу кандидата от власти возможна также при финальном подсчете результатов волеизьявления.

"В предыдущие выборы властям не удавалось украсть больше 3-5% голосов, но действующие чиновники украдут все, что только можно украсть. В ЦИК они сделают все для того, чтобы вырвать голоса избирателей. Поэтому я призываю всех к бдительности, внимательно следить за всеми действиями касательно избирательного процесса", - призвал он.