На печать бюллетеней для первого тура президентских выборов потратили более 165 млн грн

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и полиграфкомбинат "Украина" впервые показали, как будет выглядеть бюллетень на выборах президента 31 марта.

Как сообщили на брифинге представители Комиссии и "Полиграфкомбината", на печать бюллетеней для президентских выборов из госбюджета потратили 165 млн 587 тыс. гривен. Сейчас печатается 30 млн 441 тыс. бюллетеней, которые рассчитаны на первый тур президентских выборов.

Директор полиграфкомбината Юрий Онищенко отметил, что печать бюллетеней будет продолжаться круглосуточно до 24 марта.

"Бюллетень этого года - крупнейший по размеру за время независимости - 20 на 80 сантиметров. Стандартная упаковка бюллетеней содержит 500 экземпляров и весит почти 7 килограммов. Мы посчитали, что за время выполнения этого заказа будет более 60 тысяч упаковок бюллетеней", - сказал он.

По состоянию на утро 21 марта полиграфия напечатала более 90% бюллетеней и передала ЦИК бюллетени для 10 областей. Сегодня передадут еще для четырех областей.

"Для печати избирательных бюллетеней будет использовано 434 тонны бумаги отечественного производства Малинской фабрики", - рассказал Ю.Онищенко.