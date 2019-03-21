Выборы2019

Выборы

12:37 21.03.2019

У Зеленского заявили о появлении "желтых полос" с фейковой информацией о шоумене

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У Зеленского заявили о появлении "желтых полос" с фейковой информацией о шоумене

В команде кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского заявили о появлении газет, которые содержат фейковые статьи о комике.

"Утренние истории: нынешняя власть не выдерживает конкуренции и решает заказать тираж "желтых полос", на которых дерзко поливает Зеленского фейковой грязью и переносит выборы на месяц назад. Даже комментарии давать смешно - такая "утренняя сказка" от политической элиты!", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского в Facebook в четверг.

Теги: #зеленский #зе_команда #фейк #владимир_зеленский #команда_зеленского #выборы
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