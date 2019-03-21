Выборы2019

Выборы

11:40 21.03.2019

Пять главных кандидатов в президенты рассказали, где и как любят отдыхать - "Новое время"

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Пять главных кандидатов в президенты рассказали, где и как любят отдыхать - "Новое время"

Пять наиболее рейтинговых кандидатов в президенты Украины рассказали НВ о том, как предпочитают проводить свой отдых.

На этот вопрос политики ответили в рамках проекта Момент истины. Журнал НВ попросил шесть главных претендентов на президентское кресло ответить на семь одинаковых вопросов - политических, мировоззренческих и личных.

Не предоставил свои ответы лишь народный депутат Юрий Бойко. Остальные так ответили на вопрос о том, в каких странах – кроме Украины – им нравится отдыхать больше всего:

Владимир Зеленский, руководитель Студии Квартал 95:

Важнее, с кем отдыхать, а где именно - не так уже и важно. Настоящий отдых - это время с моей семьей. В Украине люблю Одессу, ее потрясающую атмосферу и кухню, люблю Карпаты и вкуснейший банош, люблю Киев, киевские кинотеатры. Поход в кино - тоже отдых. Но и путешествовать тоже люблю. Среди последних приятных поездок и открытий - Австралия, где мы были на гастролях. Очень искренние, добрые и позитивные люди, которые в любой момент готовы помочь, что‑то подсказать.

Юлия Тимошенко, лидер партии Батькивщина:

Я немного забыла, что такое отдыхать. Мне сложно вспомнить это ощущение и все, что с этим связано. Давайте я вам об этом расскажу после выборов. Потому что сейчас я отдыхаю в переездах между митингами, встречами и совещаниями.

Петр Порошенко, действующий президент страны:

Главное для меня — отдыхать в кругу родных. Из-за моей занятости мы сейчас, к сожалению, недостаточно времени проводим вместе

Анатолий Гриценко, лидер партии Гражданская позиция:

Я не воспринимаю китч. Дорогущие Мальдивы, Канары, роскошные особняки - это жлобство в моих глазах. Мне лично непринципиально, где отдыхать. Принципиально - с кем. Люблю отдыхать с родней. Море, горы или лес. Главное, чтобы была гармония.

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии:

Сейчас не время говорить об отдыхе. Отдохну, когда украинцы будут сытыми, согретыми, у них будет работа, зарплата и уверенность в завтрашнем дне.

Теги: #зеленский #ляшко #тимошенко #выборы #гриценко #мнения2019 #порошенко
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