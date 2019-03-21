Выборы2019

Выборы

10:37 21.03.2019

Вилкул: Необходимо начать реализацию программы по "Новой Индустриализации"

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Вилкул: Необходимо начать реализацию программы по "Новой Индустриализации"

Программа "Новая Индустриализация" направлена на поддержку промышленности, которая позволит обеспечить рост производства и экономическое развитие Украины, увеличение зарплат и пенсий, утверждает кандидат в президенты от "Оппозиционного Блока" Александр Вилкул.

"Только что встретился с рабочими, с инженерами. Я пришел убеждать, а вышел от них сам убежденным. Люди ждут перемен, они хотят мира и развития. Тот заряд поддержки и оптимизма, который я получаю от людей, веры в то, что может быть иначе, придает мне и уверенности, и накладывает особую ответственность. Теперь главное - проголосовать и защитить результаты выборов", - сказал А.Вилкул во время встречи с коллективом Запорожской ТЭС в Энергодаре Запорожской области.

Работники предприятия обеспокоены отсутствием поддержки отрасли со стороны государства. В частности, не уделяется внимание модернизации предприятий и решению экологических проблем. А большая часть налогов и сборов, которые платят предприятия, государство забирает, вместо того, чтобы вкладывать их в развитие местных громад.

"Сегодня необходимо заниматься реконструкцией производств. Сегодня надо заниматься модернизацией энергетики, сегодня надо заниматься строительством новых объектов именно сферы энергетики. И мы сегодня видим, что все это отображено в программе Александра Юрьевича", - сказал Сергей Шовгеля, директор Запорожской ТЭС.

Теги: #вилкул #украина #промышленность
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