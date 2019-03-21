Выборы2019

Выборы

09:09 21.03.2019

Гриценко: Украина не позволит забыть о мародерстве на крови солдата

1 мин читать
Гриценко: Украина не позволит забыть о мародерстве на крови солдата

Команда Анатолия Гриценко не допустит коррупции в оборонной сфере и всячески будет противодействовать этому.

"Мы не допустим кровавого мародерства на солдате и на поставках, которое есть сейчас. Не будет этого. Забыть мародерство Украина и украинцы не позволят никому", - заявил кандидат в президенты во время "Марша единства ради порядка" в Ивано-Франковске, где собрались тысячи людей.

Он подчеркнул, что действующий президент не мог не знать о схемах в "Укроборонпроме", через которые определенный круг лиц получало миллионы, потому что в них были задействованы бизнес-партнеры Петра Порошенко.

По мнению А.Гриценко, действующий гарант после этого громкого скандала должен уйти с должности.

"Если бы это была страна устойчивой демократии, президент написал заявление и ушел, а все фигуранты были бы арестованы в первый день. Было бы проведено быстрое расследование и прозрачный суд. После этого суда фигуранты пошли бы в тюрьму пожизненно, а награбленное конфисковали. Так должно быть и будет со всеми мародерами", - подчеркнул политик.

Теги: #оборонка #гриценко #коррупция #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:53 21.03.2019
Порошенко должен либо получить подтверждение заявлению Луценко о списке от Йованович, либо отправить генпрокурора в отставку – Сыроид

Порошенко должен либо получить подтверждение заявлению Луценко о списке от Йованович, либо отправить генпрокурора в отставку – Сыроид

09:42 21.03.2019
В посольстве США в Украине опровергли слова Луценко о передаче ему послом Йованович списка лиц, от преследования которых следует воздержаться

В посольстве США в Украине опровергли слова Луценко о передаче ему послом Йованович списка лиц, от преследования которых следует воздержаться

09:37 21.03.2019
Луценко утверждает, что посол США в Украине давала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться

Луценко утверждает, что посол США в Украине давала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться

07:19 21.03.2019
Боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

06:55 21.03.2019
По факту ненадлежащего содержания 2 малолетних детей начато досудебное расследование - прокуратура

По факту ненадлежащего содержания 2 малолетних детей начато досудебное расследование - прокуратура

04:32 21.03.2019
В Киеве суд назначил наказание матери подростка, который устроил травлю одноклассника – полиция

В Киеве суд назначил наказание матери подростка, который устроил травлю одноклассника – полиция

02:00 21.03.2019
Кличко ознакомился с ходом реконструкции Шулявского путепровода - КГГА

Кличко ознакомился с ходом реконструкции Шулявского путепровода - КГГА

00:50 21.03.2019
Суд по убийствам на Майдане отказал в допросе "грузинских снайперов", которые якобы находятся в Беларуси – адвокат

Суд по убийствам на Майдане отказал в допросе "грузинских снайперов", которые якобы находятся в Беларуси – адвокат

22:57 20.03.2019
Европейские партнеры подчеркнули важность необратимости курса Украины на сближение с ЕС - Порошенко

Европейские партнеры подчеркнули важность необратимости курса Украины на сближение с ЕС - Порошенко

21:44 20.03.2019
До конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений ПДД - Аваков

До конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений ПДД - Аваков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко - кандидаты подписали Меморандум

В штабе Тимошенко намерены вести параллельный подсчет голосов и обнародовать результаты раньше ЦИК

Порошенко назначил первым заместителем секретаря СНБО Кривоноса, снявшего свою кандидатуру с выборов

Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Вилкула

Хорошо упакованные "подарки": Зеленский рассказал, что против него готовятся несколько уголовных дел и провокации в "ЛНР"

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков не видит массовых рисков от схемы "мертвых душ" на выборах президента Украины

Гриценко обещает ввести проверку на полиграфе всех, кто работает на ключевых должностях

ЦИК отказалась регистрировать наблюдателями за выборами российских представителей БДИПЧ ОБСЕ

Гриценко: Нужно создать условия, чтобы в украинцев не было необходимости давать взятки

В Ровенской области правоохранители задержали участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты – Луценко

В Раду могут пройти пять партий, в том числе "Слуга народа" – опрос "Социса"

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос SOCIS

У Зеленского запустили новый челлендж для звезд украинского шоу-бизнеса, призывают стать наблюдателями на выборах

Селянская партия поддержала Юлию Тимошенко на выборах президента Украины

Суд отказал кандидату в президенты Бойко в удовлетворении иска к НОТУ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА