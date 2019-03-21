Гриценко: Украина не позволит забыть о мародерстве на крови солдата

Команда Анатолия Гриценко не допустит коррупции в оборонной сфере и всячески будет противодействовать этому.

"Мы не допустим кровавого мародерства на солдате и на поставках, которое есть сейчас. Не будет этого. Забыть мародерство Украина и украинцы не позволят никому", - заявил кандидат в президенты во время "Марша единства ради порядка" в Ивано-Франковске, где собрались тысячи людей.

Он подчеркнул, что действующий президент не мог не знать о схемах в "Укроборонпроме", через которые определенный круг лиц получало миллионы, потому что в них были задействованы бизнес-партнеры Петра Порошенко.

По мнению А.Гриценко, действующий гарант после этого громкого скандала должен уйти с должности.

"Если бы это была страна устойчивой демократии, президент написал заявление и ушел, а все фигуранты были бы арестованы в первый день. Было бы проведено быстрое расследование и прозрачный суд. После этого суда фигуранты пошли бы в тюрьму пожизненно, а награбленное конфисковали. Так должно быть и будет со всеми мародерами", - подчеркнул политик.