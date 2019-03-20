Выборы2019

Выборы

21:03 20.03.2019

Аваков не видит массовых рисков от схемы "мертвых душ" на выборах президента Украины

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Аваков не видит массовых рисков от схемы "мертвых душ" на выборах президента Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не видит рисков в схеме "мертвых душ" на предстоящих президентских выборах.

"Умершие. К сожалению, их много. В реестре избирателей они находятся, в реестре голосующих их быть не должно. Но если вы вдруг вы увидели, что сосед ваш в списке, а он умер, то вы должны сказать об этом членам комиссии, - может быть такое, что в переходный период сам реестр немножко тормозит", - рассказал А.Аваков в интервью журналисту и телеведущему Дмитрию Гордону в среду вечером.

При этом министр, обращаясь к избирателям, добавил: "а если вы увидели, что под этим именем (уже умершего человека - ИФ) стоит отметка голосования, то скажите, пожалуйста, об этом полицейскому, который стоит на выходе из участка".

В целом, говоря о возможном использовании схемы "мертвых душ", А.Аваков сказал: "В целом я не вижу здесь массовых рисков".

Теги: #риски #мертвые_души #аваков #выборы
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