Выборы2019

Выборы

19:17 20.03.2019

ЦИК отказалась регистрировать наблюдателями за выборами российских представителей БДИПЧ ОБСЕ

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ЦИК отказалась регистрировать наблюдателями за выборами российских представителей БДИПЧ ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия отказала БДИПЧ ОБСЕ в регистрации официальными наблюдателями на очередных выборах президента Украины 24 человек, являющихся гражданами Российской Федерации.

"В комиссию поступило обращение Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины. ЦИК установила, что согласно соответствующим нормам Закона Украины" О выборах Президента Украины "официальным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом .. Следовательно, комиссия отказала указанной организации в регистрации официальными наблюдателями 24 лиц, являющихся гражданами Российской Федерации...", - сообщают в пресс-службе ЦИК на официальной странице комиссии в Facebook в среду.

Вместе с тем в сообщении говорится, что Центризбирком зарегистрировал 660 официальных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которые имеют гражданство других государств.

Кроме того, рассмотрев соответствующие обращения, ЦИК зарегистрировала 33 официальных наблюдателей от других организаций и государств: 20 - от Комитета "За открытую демократию", 5 - от Чешской Республики, 2 - от Королевства Бельгия, 6 - от Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Таким образом, на 20 марта комиссия зарегистрировала 1820 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 12 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Теги: #цик #бдипч_обсе #выборы
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