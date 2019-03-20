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18:25 20.03.2019

Гриценко: Нужно создать условия, чтобы в украинцев не было необходимости давать взятки

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Гриценко: Нужно создать условия, чтобы в украинцев не было необходимости давать взятки

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко считает, что тех коррупционеров, которые строят огромные схемы, надо беспощадно сажать за решетку.

Он заявляет, что коррупция в Украине дошла до низового уровня и если проанализировать все, включая бытовые, ее аспекты, то в этом процессе задействованы миллионы.

"Никто не будет сажать миллионы людей. Есть большая разница между теми, кто вынужденно предлагает и дает взятки, и теми, кто нагло, по-мародерски требует и берет. Тех будем сажать беспощадно", - сказал А.Гриценко в программе "Острый вопрос", сообщает пресс-служба политика в среду.

По словам кандидата в президенты, необходимо создать условия, чтобы в украинцев не было необходимости давать взятки.

"Если вы предприниматель и вам оплатить честно налог - это меньше, чем давать взятку, у вас не будет никакой мотивации давать эти взятки", - подчеркнул А.Гриценко.

Теги: #коррупция #выборы #гриценко
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