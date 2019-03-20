В Ровенской области правоохранители задержали участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты – Луценко

В среду в г.Дубно Ровенской области сотрудники Госбюро расследований (ГБР), Службы безопасности Украины (СБУ) и Генпрокуратуры (ГПУ) задержали местного участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты страны, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"В связи с этим предлагаю простую арифметическую задачку: если участник Всеукраинской сети депутата Д получает от киевского штаба в сумке 2,5млн грн "черного нала" для победы кандидата Ю в городе с населением в 35 тыс - то сколько такой наличности планирует потратить штаб Ю для победы в стране с количеством избирателей 35 млн?", - написал в связи с задержанием Ю.Луценко в соцсети Фейсбук.

Также он добавил: "Если кто-то может ответить на значительно более сложный вопрос: откуда у штаба такие неучтенные в избирательном фонде средства - прошу связаться с следователями ГБР".

Генпрокурор не уточнил, о ком именно он говорил, написав "депутат Д" и "кандидат Ю".

Вместе с тем, 6 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали двух человек, которые пытались дать взятку в размере 5 млн грн в долларовом эквиваленте кандидату в президенты Украины, нардепу Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. По словам Ю.Луценко, заказчиком шантажа и подкупа кандидата оказался народный депутат Валерий Дубиль (фракция "Батькивщина", лидером которой является кандидат в президенты Юлия Тимошенко).