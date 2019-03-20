В Раду могут пройти пять партий, в том числе "Слуга народа" – опрос "Социса"

Пять политических партий могут пройти в Верховную Раду, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, о чем свидетельствуют результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Согласно обнародованным данным, больше всех поддержки получает партия "Слуга народа" сторонников Владимира Зеленского (18,05%), за ней следуют "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (10,65%) и ВО "Батькивщина" (9,9%). Шансы попасть в парламент имеют также "Оппозиционная платформа - За жизнь" (8,1%), "Гражданская позиция" (6,15%). Не преодолевает 5% барьер, согласно результатам опроса, Радикальная партия Олега Ляшко (4,45%).

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" совместно с Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус" проводил общенациональное исследование с 9 по 14 марта 2019 года. Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования +/-2,1%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) с использованием планшетов по месту жительства респондента.