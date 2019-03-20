Выборы2019

Выборы

16:08 20.03.2019

Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос SOCIS

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Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос SOCIS

Шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко выходят во второй тур на выборах президента Украины, о чем свидетельствуют результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Согласно обнародованным данным, среди тех респондентов, которые голосуют, за В.Зеленского готовы отдать свой голос 20,46%. Президента Украины П.Порошенко намерены поддержать 13,25%.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 9,5% респондентов. Кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко поддерживают 6,9%, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко – 6,2%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – почти 4,1%.

В целом около 25,7% избирателей на данный момент не знают, за кого голосовать (среди тех, кто пойдет на выборы).

Среди всех респондентов (2 тыс. человек) В.Зеленского намерены поддержать на выборах 18,3%, П.Порошенко - 11,85%, Ю.Тимошенко - 8,5%. За Ю.Бойко готовы отдать свой голос 6,15%, за А.Гриценко - 5,55%, за О.Ляшко - 3,65%.

Наиболее вероятными победителями выборов большая часть респондентов считает П.Порошенко (25,5%) или В.Зеленского (25,1%). Показатель веры в победу Ю.Тимошенко почти вдвое меньше - 12,5%.

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" совместно с Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус" проводил общенациональное исследование с 9 по 14 марта 2019 года. Выборка: 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования +/-2,1%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) с использованием планшетов по месту жительства респондента.

Теги: #рейтинги #зеленский #выборы #социс #порошенко #опросы2019
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