Селянская партия поддержала Юлию Тимошенко на выборах президента Украины

Селянская партия Украины заявила о поддержке лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Как сообщается в среду на сайте партии, соответствующее заявление единогласно принял высший совет Селянской партии.

"Мы выбрали нашим кандидатом в президенты боевую, сильную и опытную женщину, которая борется за Украину, за ее возрождение, она единственная болеет за людей", - заявил на пресс-конференции председатель Селянской партии Украины Зиновий Холоднюк.

В Селянской партии убеждены: единственный кандидат из пятерки лидеров избирательной гонки, который имеет реальную возможность быть избранным и при этом понимает, стремится и реально будет защищать интересы аграриев - это Ю.Тимошенко.

"Другой альтернативы для крестьян пока просто нет. Потому что речь идет не только о выборе персоны кандидата – в сегодняшней ситуации вопрос стоит гораздо весомее: быть или не быть украинскому селу в стратегической перспективе?" - отметил З.Холоднюк.

По его словам, для спасения украинского села в сегодняшней ситуации нужна стальная политическая воля.

З.Холоднюк отметил, что во времена премьерства Ю.Тимошенко правительство реально поддерживало фермерство, молочные и обслуживающие сельскохозяйственные кооперативы.

"Когда она была премьером, мы, фермеры, могли развиваться. К сожалению, это продолжалось недолго, и теперь мы лелеем надежду, что с приходом Юлии Тимошенко на пост президента поддержка села восстановится", - сказал председатель Житомирской областной организации Селянской партии Украины Владимир Музыченко.

По мнению представителей партии, Ю.Тимошенко имеет четкую экономически обоснованную программу действий.

"Новый курс Юлии Тимошенко полностью совпадает с программой Селянской партии. Вместе с ее командой мы будем внедрять инновации, чтобы поднять село и дать шансы людям на нормальную жизнь", - отметил координатор Полтавской областной организации Селянской партии Леонид Головач.