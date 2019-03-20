У Зеленского запустили новый челлендж для звезд украинского шоу-бизнеса, призывают стать наблюдателями на выборах

Актер студии "Квартал-95" Евгений Кошевой объявил о запуске в команде шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского нового челленджа, который призывает звезд украинского шоу-бизнеса побыть наблюдателями на президентских выборах.

"Хочу обратиться к некоторым звездам нашего шоу-бизнеса. Все мы с вами вышли из народа. И сейчас, в это непростое время, когда народ делает свой выбор, я просто хочу, чтобы мы были рядом с ним…", - сказал он в новом влоге, который опубликовали на странице команды В.Зеленского в Facebook в среду.

В частности, стать наблюдателями на выборах в своих районах он предложил актеру "Квартала-95" Александру Пикалову, певице Ольге Поляковой, комик-команде "Загорецкая Людмила Степановна", а также певцу Дзидзьо.

"Станьте наблюдателями в вашем районе. Поверьте, с вас не убудет!", - подчеркнул Е.Кошевой.