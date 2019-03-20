В полицию за сутки поступило 104 сообщения о нарушениях в предвыборной кампании в Украине, за весь период открыто 187 дел

За минувшие сутки на территории Украины зарегистрировано 104 заявления и сообщения о возможных нарушениях, связанных с выборами президента, с начала кампании таких сообщений было 3468.

"Всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 104 сообщения о событиях, связанных с выборами, а с начала предвыборной кампании - 3468 таких сообщений", - говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины в среду.

Больше всего нарушений – в Киеве (436 фактов), в Днепропетровской (343) и Донецкой (218) областях.

Эти факты связаны преимущественно с незаконной агитацией (1907), подкупом избирателей (473), хулиганством (260) и повреждением имущества (88).

В Нацполиции указали, что всего с начала предвыборной кампании внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по 187 фактам совершения действий, которые имеют признаки уголовных преступлений. Из них 83 уголовных производства касаются нарушений избирательного законодательства, 104 – связаны с проведением избирательной кампании.

25 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, связанных с избирательным процессом. Кроме того, составлены 584 административных протокола.