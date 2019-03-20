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10:37 20.03.2019

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

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Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Шоумен Владимир Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов, кто бы из кандидатов не стал его соперником, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

Согласно результатам социологического исследования, обнародованного в среду в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", в случае выхода во второй тур В.Зеленского и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, шоумен набирает 36,9% голосов, а политик – 21,4%.

В паре с нынешним президентом Украины Петром Порошенко В.Зеленский набирает 41,1%, тогда как глава государства – 18,2%.

Если во втором туре окажутся Ю.Тимошенко и П.Порошенко, лидер "Батькивщины" наберет 28,5% голосов, а действующий президент – 18,2%.

В случае если во втором туре в паре с В.Зеленским окажется лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, А.Гриценко получит 25% голосов, в то время как шоумен – 36,1%.

Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко в период с 11 по 18 марта методом личного интервью. Всего было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила +/- 2,2%.

Теги: #зеленский #выборы #опросы2019
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