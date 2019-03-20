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09:35 20.03.2019

Юрий Бойко: Каждый голос станет решающим для прекращения войны

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Юрий Бойко: Каждый голос станет решающим для прекращения войны

На избирательных участках люди будут делать выбор: или жить в мирной и успешной Украине, или в бедной и воюющей, заявил кандидат в президенты Юрий Бойко, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Они принимают законы о языке, чтобы замять коррупционные скандалы. Они всё время говорят о войне, чтобы уйти от ответа перед людьми, почему с каждым годом все сложнее и тяжелее жить, почему такие низкие пенсии и зарплаты, почему все сложнее найти работу. Вместо того чтобы бороться с бедностью, они борются с теми, кто говорит и мыслит по-другому. Они создают "сетки" и покупают голоса избирателей, показывая тем самым, что им не важен выбор людей. Этот режим перешел все мыслимые и немыслимые грани. И если нам действительно важно наше будущее и будущее наших детей, то нужно прийти на избирательные участки и обязательно проголосовать, чтобы не оставить им никаких шансов украсть ваш голос. Чтобы не дать режиму никаких возможностей для манипуляций и фальсификаций", — сказал оппозиционный политик.

Ю.Бойко подчеркнул, что нужно голосовать честно, тогда голос станет решающим для прекращения войны и уверенного развития страны.

Теги: #бойко #украина #голос #выборы
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