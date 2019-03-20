Стиль жизни кандидатов. Гриценко на рыбалке, Ляшко с собаками, Бойко в спортивном костюме - "Украинская правда"

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З наближенням президентських виборів кандидати на найвищий пост у державі намагаються демонструвати себе з найкращого боку.

На екранах телевізорів всі вони – безкомпромісні герої, які обіцяють манну небесну, тільки аби люди віддали за них свій голос.

"Українська правда" з'ясовувала, які мають звички, що їдять, графіки, хобі, ставлення до своїх підлеглих кандидатів у президенти Анатолія Гриценко, Олега Ляшко та Юрія Бойка.

Анатолій Гриценко. Вимогливий керівник, який обожнює риболовлю і курить червоні Marlboro

Впродовж політичної кар'єри за Анатолієм Степановичем закріпився образ людини, з якою неможливо домовлятися.

Такому амплуа сприяє його армійський стиль поведінки і егоїзм.

У повсякденному житті Гриценко – типовий інтроверт, який не підпускає до себе надто близько. Він ерудований, має аналітичний склад розуму.

Анатолій Степанович – досвідчений політик, але йому не завжди вдається визнавати свої помилки і відповідати на незручні запитання, як це було у випадку із питаннями про роль Віктора Балоги на початку створення передвиборчого штабу Гриценка.

У штабі кандидата переконують УП, що виборча кампанія змінила лідера "Громадянської позиції". За словами співробітників, Гриценко став м'якшим, почав простіше висловлюватися, у неформальній обстановці намагається бути компанійським.

Графік. Гриценко може спати 3-5 годин на добу. Зазвичай прокидається близько 7-ої ранку, влягається по-різному, в залежності від планів і обставин.

Виборчі наради кандидат у президенти може призначати на 9 ранку. Далі – робочі зустрічі, спілкування з журналістами, прийоми у посольствах.

Зараз Гриценко частіше перебуває у регіонах, аніж у столиці. У кожній області він обов'язково виступає перед виборцями, зустрічається з партактивом та роздає кілька інтерв'ю місцевим телеканалам.

У відносинах із підлеглими Гриценко поводить себе як і належить армійському полковнику – суворий і вимогливий. Особливість Анатолія Степановича – триматися від усіх на однаковій дистанції.

"Якщо Степанович дав тобі доручення підготувати документ, зв'язатися з якоюсь людиною, дізнатися якусь інформацію – обов'язково перепитає тебе, навіть якщо минули тижні. На нараді може зненацька когось підняти і засипати питаннями по його профілю відповідальності", – ділиться враженнями від роботи з Гриценком екс-депутат Єгор Фірсов, який входить у штаб лідера "Громадянської позиції".

Дієта. Гриценко зовсім не вибагливий у їжі. Він їсть борщ, гречку, рис, котлети, відварене м'ясо, запечену рибу. Обожнює сало. Натомість Анатолій Степанович відмовився від вживання виробів з борошна і солодкого, через що суттєво втратив вагу. Цукор кандидат у президенти замінює медом.

Хоча Гриценко і відмовився від шкідливої їжі, але шкідливих звичок не позбувся. Впродовж дня він безперестанку курить міцні червоні Marlboro та п'є багато кави. До алкоголю ставиться спокійно – у компанії може випити трохи коньяку, на прийомах бере келих сухого вина.

Facebook. Анатолій Степанович намагається перечитувати всі політичні і суспільно важливі новини. Між зустрічами чи в дорозі він переписується зі своєю командою у WhatsApp або гортає стрічку у Facebook на своєму IPhone.

Наповнювати сторінку Гриценка у ФБ допомагає прес-служба, сам політик переважно лише переглядає, хто що пише у соцмережі.

Спорт та риболовля. Кандидат у президенти майже не займається спортом. Як переконують у команді Гриценка, разом з дружиною він полюбляє займатися спортивною ходьбою та грати у преферанс.

Справжня пристрасть Анатолія Степановича – риболовля. Для нього це найкращий відпочинок з усіх можливих.

"Коли шеф знає, що в нього попереду риболовля – відразу помітно по виразу обличчя. Навіть якщо день важкий і напружений, він все одно спокійний, і задоволений", – зауважує один з працівників штабу Гриценка.

Олег Ляшко. М'який диктатор, який обожнює собак і танцює під "Фрістайл"

Ляшко любить перечитувати біографію Вінстона Черчилля. Йому подобається іронія колишнього прем'єра Британії, його мужність і рішучість.

Читаючи про Черчилля, лідер "Радикальної партії" мимоволі порівнює себе з ним і так само мріє стати історичною постаттю.

Збоку може скластися враження, що існує два Олега Ляшка.

Один – публічний: харизматичний, відкритий, балакучий і простий.

Другий – непублічний: цинічний хитрун з розвиненою інтуїцією.

У відносинах зі своїми депутатами головний "радикал" дуже жорсткий і вибагливий. Він обожнює, коли його нахвалюють і ставляться з пієтетом.

Але якщо щось йде не за планом, у гніві Ляшко може легко образити своїх підлеглих, вживаючи нецензурну лексику. Простіше кажучи, може обматюкати.

"Олег чудово розуміє, на кого можна кричати, а кому варто робити м'які зауваження. У нього добре працює "чуйка", Ляшко чудово відчуває свого співрозмовника", – розповідає УП один з членів команди Ляшка.

Голова "Радикальної партії" намагається підтримувати образ маленького диктатора, такого собі міцного керівника, який дбає про простих людей.

Однак самі ж депутати РПЛ зізнаються, що це награний образ. Навіть попри грубість і лайку, у повсякденному житті Ляшко ставиться до підопічних з турботою, цікавиться їхнім життям.

Графік. Ляшко зазвичай прокидається о 6-7 ранку. До 9-ої ранку приїжджає на роботу. В сесійні тижні він кожного дня проводить засідання своєї фракції, обговорює порядок денний, погоджує заяви та навіть виступи депутатів. Вечори проводить або на робочих зустрічах, або на пізніх телеефірах.

Упродовж дня найбільше часу з Ляшком перебувають охоронці та працівники секретаріату партії. За його графік відповідає керівник секретаріату Олексій Кочармін, але функції найближчих помічників більше виконують депутати Андрій Лозовий та Ігор Мосійчук.

Якщо тиждень вільний від парламенту, Ляшко вирушає у регіони на зустрічі з виборцями. В одній області "радикал" проводить не менше трьох мітингів з концертами VIP-агітаторів: Степана Гіги, Лілії Сандулеси та гурту "Фрістайл".

На зустрічах з виборцями "радикал" обов'язково йде в народ, обіцяє вирішити усі їхні проблеми після перемоги і танцює з пенсіонерками під романтичні пісні своїх агітаторів.

Facebook. Свій акаунт у Facebook Ляшко веде сам, обожнює читати хвалебні коментарі підписників, не терпить критику опонентів. Якщо хтось пише негативні пости про лідера РПЛ – без жалю блокує акаунти ненависників.

Харчування. Члени "Радикальної партії" запевняють УП, що Олег Валерійович їсть "цілком звичайну їжу", обожнює рибну юшку, морепродукти і запечені реберця.

У буфеті Верховної Ради Ляшко замовляє собі гречку чи пюре, відварене м'ясо чи рибу, салат з огірків і помідорів.

До алкоголю "радикал" ставиться стримано. Може випити 50 грамів хорошого віскі або келих білого вина.

"Колись давно Ляшко багато курив, але кинув. Як нам відомо, наркотики ніколи не вживав: каже – боїться, що можуть сподобатися", – зі сміхом пояснює УП один із близьких соратників лідера РПЛ.

Тренажери і співи. За останній рік Олег Валерійович перейнявся своїм здоров'ям. У власному будинку в Козині він облаштував спортзал, де регулярно тренується.

Через любов до спорту у нього з'явилася ще одна пристрасть – хизуватися своїм спортивним тілом в соцмережах.

Щоб відпочити від політики, Ляшко грається зі своїми собаками. У його будинку живе десять песиків, яких він любить, наче рідних дітей.

Ще один релакс "радикала" – караоке. Коли у політика хороший настрій або зібралися однопартійці, він із задовленням вмикає мікрофон і співає старі радянські пісні або переспівує російську естраду.

Стиль. Раніше Ляшко активно експериментував зі своїм гардеробом і купував брендовий одяг. Свого часу він носив люксові костюми Patrick Hellmann і Tom Ford.

Тепер заради іміджа "простого хлопця" "радикал" підбирає недороге, але вишукане вбрання. Один з його однопартійців запевняв УП, що зараз Ляшко носить український бренд чоловічого одягу Gregory Arber.

Юрій Бойко. Консерватор, який п'є світле пиво і їздить на велосипеді

Бойко – один із найзакритіших кандидатів у президенти. Він абсолютний інтроверт.

Колишні партнери по фракції "Опозиційний блок" називають його "директором заводу" в українському парламенті, мовляв, він слабкий політик, але хороший орговик.

Як в публічному просторі, так і в буденному житті, Бойко спокійний, виважений і консервативний чоловік з радянськими поглядами на життя.

Графік. Бойко – жайворонок. Він прокидається о 6-ій ранку і влягається спати десь о 23-ій. Кожні два дні вранці він займається боксом. Свій правий хук кандидат у президенти якось продемонстрував, коли відправив Ляшка у нокдаун просто на погоджувальній раді у ВР.

О 9-ій ранку Бойко приїжджає у штабний офіс у центрі Києва або їде на засідання парламенту, де перебуває кілька годин, роздаючи коментарі 112 каналу та Інтеру.

У несесійні тижні Бойко відвідує східні та південні регіони, де зустрічається з потенційним електоратом.

Зі своїми колегами кандидат у президенти стриманий, в міру культурний, але суворий. Навіть колишні партнери, які вигнали його з фракції "Опоблоку", нічого поганого у бік Бойка не кажуть.

"Юра не самозакоханий. Він мовчазний, завжди думає, що говорить. На засіданні фракції давав кожному слово, не дозволяв ніколи фамільярності. З обслуговуючим персоналом завжди на "ви", – в розмові з УП описує Бойка депутат "ОБ", який входить в групу Ріната Ахметова.

Найближчими соратниками Бойка називають депутата Юлія Іоффе та Сергія Льовочкіна. Якщо з Льовочкіним у них більш формальні відносини, то Іоффе характеризують як старшого товариша і життєвого порадника кандидата в президенти.

Їжа. Бойко харчується, як типовий радянський чоловік: на обід перше, друге і компот. Йому подають звичайні супи, котлети, гречку, рис.

Кандидат має слабкість до молочних сосисок – може просити, щоб на друге кухарі готували йому пюре з сосисками.

У виборі алкоголю Бойко полюбляє світле пиво Warsteiner, в хорошій компанії може випити чарку горілки. Від недавнього часу опозиційний кандидат оцінив тернопільське пиво "Жигулівське", яке йому доставляють просто з заводу.

Спорт. Бойко цікавиться футболом і хокеєм. У теплу пору разом із дружиною любить прогулянки на велосипедах.

Одяг. "У Юрки простий стиль: на роботі – в офіційному костюмі, вдома – у спортивному", – розповідає УП один з товаришів кандидата у президенти.

Бойко справді неперебірливий в одязі. У Верховній Раді на ньому завжди однотипні темно-сині костюми та білі сорочки. У виборі офіційного одягу він віддає перевагу люксовому італійському бренду Kiton, який, до слова, полюбляє носити і президент Росії Володимир Путін.

"У Юри взагалі немає бажання бути стильним. Він знає, що йому підходить, яка фірма краще личить, і все. Йому байдуже на моду, важливий лише статус", – додає один з членів штабу Бойка.