Выборы2019

Выборы

19:40 19.03.2019

Гриценко: Наша команда сотрудничает с другими кандидатами, чтобы не допустить фальсификаций

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Гриценко: Наша команда сотрудничает с другими кандидатами, чтобы не допустить фальсификаций

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что его команда в сотрудничестве с другими кандидатами будет контролировать все этапы избирательного процесса, чтобы исключить фальсификации.

"Сейчас главный вопрос - честные выборы. За это наша команда сотрудничает с другими кандидатами. Мы конкурируем, но чтобы выборы завершились не катаклизмами, не потрясениями, а спокойствием и уверенностью и новая команда сразу пошла работать, мы будем контролировать все этапы", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" и добавил, что уже дал показания в Нацполиции по известных ему фактах фальсификаций, сообщает пресс-служба политика во вторник.

В то же время А.Гриценко предостерег украинцев от участия в фальсификациях. Лидер "Гражданской позиции" призвал украинцев осознать, что голоса покупаются за деньги налогоплательщиков.

"Это ваши деньги. Мародерская история на крови солдата - деньги, которые будут кому-то предлагать, они в крови. Не берите их в руки, бросайте в лицо мародерам", - подчеркнул он.

По его мнению, масштабные фальсификации могут привести к конфликту после выборов, чем может воспользоваться Владимир Путин.

"Наша задача - выйти из выборов сильнее, уверенными, чтобы не было никаких вопросов о легитимности избранного президента. Чтобы он опирался на доверие людей. В третьем тысячелетии, в европейском государстве мы говорим о том, что могут кого-то купить, исказить результаты выборов. Это системная проблема, которую мы точно решим", - заверил А.Гриценко.

Теги: #фальсификации #выборы #гриценко
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