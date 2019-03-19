ЦИК увеличила расходы на 720 тыс грн в связи с переносом участков из РФ в Финляндию, Грузию и Казахстан

Центральная избирательная комиссия увеличила расходы на 720 тыс грн за счет уменьшения на такую же сумму резерва средств, выделенных в госбюджете на проведение выборов президента 31 марта.

ЦИК внесла изменения в распределение средств госбюджета Украины в связи с обращением Министерства иностранных дел Украины относительно "дополнительной потребности в средствах, вызванной необходимостью дополнительного приобретения конвертов и рассылки приглашений избирателям, что связано с отнесением избирателей РФ к Финляндии, Грузии и Казахстану, а также с увеличением избирателей заграничных участков Республики Польша", сообщается в пресс-релизе Комиссии.

Как сообщалось, ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории РФ. Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Очередные президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.