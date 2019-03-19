Выборы2019

Выборы

16:57 19.03.2019

ЦИК зарегистрировала 36 наблюдателей от ПАСЕ и 118 от ПА ОБСЕ

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ЦИК зарегистрировала 36 наблюдателей от ПАСЕ и 118 от ПА ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще 160 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, во вторник комиссия зарегистрировала 6 наблюдателей от общественного союза "Международное сообщество по правам человека", 36 – от Парламентской ассамблеи Совета Европы, 118 - от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Таким образом, ЦИК уже зарегистрировала 1127 официальных наблюдателей от 13 международных организаций и 10 иностранных государств на выборах президента Украины.

Теги: #наблюдатели #цик #украина #выборы
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