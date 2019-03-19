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15:58 19.03.2019

Тимошенко: Мы должны привлечь интеллектуалов к управлению страной

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Тимошенко: Мы должны привлечь интеллектуалов к управлению страной

Новая Конституция предусматривает, чтобы отечественные интеллектуалы принимали участие в управлении страной и работали на ее развитие, заявила лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

"Нам надо немедленно думать о том, как интегрироваться, стать частью развития современного человечества. Ведь сейчас мы находимся на обочине", - сказала она во время встречи с научно-технической элитой в Харькове, где лидер "Батькивщины" находится в пределах предвыборного тура по Украине, сообщают в пресс-службе партии во вторник.

По словам Ю.Тимошенко, наша страна имеет уникальный интеллектуальный потенциал, но пока не вошла в 4 промышленную революцию. И это в то время, когда на мировых площадках обсуждают уже то, как строить отношения между людьми в эпоху этой революции.

К сожалению, обратила внимание кандидат в президенты, сегодня Украина в интеллектуальной плоскости "умудрилась стать сырьевым придатком мира".

"Мы не производим готовый интеллектуальный продукт, мы работаем на аутсорсинг, на котором потом кто-то строит успешность своих экономик", - сказала Ю.Тимошенко.

Политик отметила, что наше государство должно бороться за таланты и создавать условия, чтобы способные украинцы могли жить и работать на Родине и отметила, что в инициированном ею Новом экономическом курсе предусмотрено, как с устаревшей сырьевой модели экономики перейти к инновационной.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко #выборы
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