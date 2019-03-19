Выборы2019

Выборы

15:45 19.03.2019

Во Львовской области женщину назначили главой участковой комиссии без ее ведома, полиция начала расследование

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Во Львовской области женщину назначили главой участковой комиссии без ее ведома, полиция начала расследование

Полиция открыла уголовное производство по факту подделки заявления жительницы Червонограда Львовской области о занятии руководящей должности в участковых избиркомах, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как указано в сообщении, 18 марта 47-летняя гражданка написала заявление в полицию о том, что неизвестные без ее ведома подделали от ее имени заявление, в котором она якобы выражала согласие работать на одной из руководящих должностей в участковых избиркомах.

Львовское представительство гражданской сети "Опора" также сообщает, что гражданку назначили председателем участковой избирательной комиссии без ее ведома и согласия. Как указано в сообщении, женщина узнала о назначении от представителя окружкома, позвонившего ей. "13 марта ей позвонил член окружкома №124 с центром в городе Сокаль и сообщил, что она возглавит участковую комиссии в Червонограде", - указано в сообщении.

Женщина уверяет, что сама никаких документов не писала и не подписывала, а наличие ее персональных данных у незнакомых объясняет тем, что ранее на выборах работала в руководстве участковой комиссии.

Теги: #полиция #выборы #львовская_область
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