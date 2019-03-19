В Николаеве неизвестные в масках напали на агитаторов Вилкула

В Николаеве радикально настроенные "активисты" в масках разгромили агитационные палатки кандидата в президенты от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, сообщили в пресс-службе политпартии.

Инцидент произошел на пересечении улиц Декабристов и Сенной, 19 марта днем.

В результате пострадала женщина, находившаяся внутри палатки. Ее забрала скорая помощь, которой диагностировали перелом ноги.

"Бандиты в масках и с ножами в руках, бьющих женщин - это позор для нашей страны. "Оппозиционный блок" требует от правоохранительных органов немедленно разыскать нападавших. Радикалы должны ответить по всей строгости украинского законодательства", - заявили в партии.

Отмечается, что в целом в городе радикалы порезали четыре палатки А.Вилкула. Сейчас на месте происшествия работает полиция.