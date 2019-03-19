Кремль, видя проигрыш на украинских выборах, начал пытаться сорвать их – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Кремль пытается сорвать кампанию по избранию главы Украинского государства.

"В последнюю неделю стало понятно, что патриотизм и здравый смысл украинцев уверенно побеждает в информационной войне… и поэтому из Кремля поступила команда задействовать силовые провокации. Избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений. Очень нужна Кремлю украинская кровь. Это сценарий уже не победы на выборах, а попытка сорвать выборы", - сказал П.Порошенко на совете регионального развития Ивано-Франковской области во вторник в Коломые.

По его словам, это не украинский сценарий, поскольку Украина намерена провести прозрачные и честные выборы.

П.Порошенко отметил, что президент РФ Владимир Путин знает, какую ставку делает Украина на выборах и поэтому "хочет очернить и унизить в наших глазах все, что было сделано – расколоть и разорвать наше единство".

"Его посланцы несут вранье, ненависть, раздор, некоторые гости телешоу маскируются, выкрикивают патриотические лозунги… Но то, что они одели патриотический камуфляж перед тем, как озвучить очередные фейки, созданные в Кремле, это не меняет их сущности, их цели", - добавил глава украинского государства.

Президент Украины уверен, что в следующие 5 лет страна пройдет "точку невозврата в прошлое, невозврата в Советский Союз и в Российскую империю".

"Скажите, пожалуйста, согласится ли на это Путин? Смириться ли он с тем, что эти 5 лет мы с вами систематически ломали все его планы – точно нет, поскольку сейчас на границе стоят его дивизии, готовые к вторжению, и после незаконной аннексии Крыма, после агрессии против нашего государства на востоке, мы должны абсолютно реально воспринимать эту угрозу", - подчеркнул П.Порошенко.

По словам президента, каждый день на линии фронта на востоке Украины проходят обстрелы и провокации со стороны боевиков.

"Тяжелые обстрелы, поскольку и вчерашней ночью, и сегодня мы потеряли по одному украинскому военному", - отметил он.