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14:35 19.03.2019

"Наш край": все выборы в ОТГ должны состояться в 2019 году

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"Наш край": все выборы в ОТГ должны состояться в 2019 году

В партии "Наш край" призывают руководство страны провести все выборы в объединенные территориальные громады в 2019 году одновременно с выборами в Верховную Раду и освободить от должностей председателей районных и областных государственных администраций, которые саботируют создание объединенных громад, заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

"Пятый год подряд "Наш край" принимает самое активное участие в реализации реформы децентрализации. Депутаты и главы громад от партии на практике реализуют реформу, а наши активисты участвуют в выборах. Власть должна провести все выборы в ОТГ одновременно с парламентскими осенью 2019 года", – подчеркнул А.Мазурчак.

Он убежден, что принятие такого решения ускорит децентрализацию в тех районах, где чиновники саботируют реформу.

"Это повысит явку избирателей, привлечет их к реформе и значительно сэкономит время и средства госбюджета. Но главное – эти выборы дадут возможность выбрать депутатов и глав ОТГ в тех областях, где чиновники постоянно саботируют стремление громад к объединению", – отметил А.Мазурчак.

Сопредседатель партии "Наш край" также отметил, что, несмотря на преграды со стороны чиновников, децентрализация – одна из самых эффективных реформ. "Сегодня децентрализация имеет реальные, ощутимые для людей результаты: увеличение местных бюджетов, строительство школ, больниц, детсадов, дорог, ремонт коммуникаций и социальной инфраструктуры за местные средства – все это стало возможно благодаря реформе", - сказал он.

"Более того, децентрализация – одно из главных требований "Нашего края" к кандидатам в президенты и определена действующим президентом как приоритет в реформировании административного устройства Украины. Тех глав РГА и ОГА, которые саботируют создание объединенных громад, руководство страны должно освободить от должностей", – резюмировал А.Мазурчак.

В партии напоминают, что по состоянию на 12 марта 2019 года 78 ОТГ ждут проведения первых выборов, включая 45 ОТГ, где выборы не состоялись из-за военного положения. Всего же в стране создано уже 848 ОТГ. Вместе с тем, в 96 районах до сих пор нет ни одной ОТГ.

Теги: #отг #мазурчак #наш_край #выборы
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