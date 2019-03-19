Бойко лидирует в президентской гонке на Донбассе – опрос Seetarget

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Юрия Бойко проголосовали бы 43% избирателей в Луганской области и 35,3% избирателей Донецкой области (из тех, кто уже определился и будут голосовать), свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного исследовательской компанией Seetarget.

При этом, согласно данным опроса, шоумена Владимира Зеленского поддерживают 25,2% опрошенных респондентов в Луганской области и 26,1% - в Донецкой. Третье место в обоих регионах занимает Юлия Тимошенко.

Комментируя результаты опроса, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко назвал лидерство Бойко на Донбассе логическим и закономерным явлением.

“Это не сейчас возникло, это стабильная ситуация. Там сосредоточены избиратели, которые традиционно, исторически поддерживают именно таких политиков как Бойко. Тем более, что сам Бойко уроженец данного региона. А второй важный момент, и на сегодня, возможно, решающий - это миротворческая программа Бойко. Именно она привлекает симпатии избирателей на Донбассе. Потому что это прифронтовой регион. И запрос на мир в этом регионе - самый высокий в Украине. Люди там страдают от войны, хотят ее завершения, и потому выбирают кандидата, который предлагает ту программу, которая им ближе, и где центральной идеей является завершение войны”, - сказал В.Фесенко.

Опросы проводились методом личного интервью по месту проживания респондентов: с 7 по 13 марта в Луганской области (опрошено 602 респондента в возрасте от 18 лет и старше), с 28 февраля по 7 марта в Донецкой области (опрошено 804 респондента в возрасте от 18 лет и старше). Статистическая погрешность по Донецкой области не превышает 3,5%, по Луганской - 4,2%.