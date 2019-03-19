Юрий Бойко: Зарплата врача должна быть минимум 15 тысяч гривен

Медицинская реформа в Украине провалена, поскольку внедряли ее непрофессионально, а над пациентами попросту ставят эксперименты, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

"Не может врач, который работает в онкологии, который спасает детей от такого страшного недуга, получать зарплату в 5-6 тысяч гривен. И такие зарплаты во всех медучреждениях Украины. Это — ненормально. Специалисты уезжают. По разным оценкам, работать за границу выехало порядка 60 тысяч врачей. Зарплата врача должна быть 15 тыс. грн. как минимум, тогда они не будут уезжать и будут чувствовать, что государство о них заботится, как и они заботятся о больных", — сказал политик на встрече с персоналом Харьковской детской городской больницы №16.

Оппозиционер подчеркнул, что медицину придется восстанавливать практически с нуля. Политик назвал абсолютно неприемлемой ситуацию, когда в ФАП-ах отсутствует медицинский персонал, в помещениях нет надлежащих условий для приема пациентов, постоянный дефицит лекарств и вакцин. По его словам, ключевой проблемой является отсутствие достаточного финансирования этой важнейшей отрасли.

"В госбюджете на медицину выделено всего 2% ВВП, вместо рекомендованных ВОЗ 5%–7%. Эта навязанная нынешней властью псевдореформа далека от того, что ждали люди. Уничтожили неотложную помощь, развалили систему закупки медикаментов. Доступность медуслуг оказалась блефом. Везде и за всё нужно платить. При тотальной бедности людей — это не медрефома — это настоящий геноцид. Все эти эксперименты, которые ставит гражданка Америки, по недоразумению возглавляющая Минздрав, мы прекратим уже на следующий день после нашей победы", — заверил он.

Отметим, что Юрий Бойко с коллегами зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9146, которым предложено внести изменения в Налоговый кодекс и снизить цены на лекарства.