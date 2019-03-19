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12:27 19.03.2019

За сутки открыто пять уголовных производств, связанных с избирательным процессом - Нацполиция

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За сутки открыто пять уголовных производств, связанных с избирательным процессом - Нацполиция

За сутки полиция открыла пять уголовных производств за подкуп избирателей и препятствование осуществлению избирательного права.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины во вторник, всего за прошедшие сутки поступило 59 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

В частности, на официальную электронную почту всеукраинской общественной организации "Гражданская сеть "Опора" поступила информация, что от имени организации в различных областях Украины под предлогом социологического опроса гражданам звонят неизвестные. Они ставят избирателям провокационные вопросы избирательного процесса, а также угрожают уголовной ответственностью в случае поддержки отдельных кандидатов на пост президента Украины.

По данному факту следователи Нацполиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).

Также в Нацполицию поступило сообщение, что неустановленные лица на территории Сумской, Луганской и Запорожской областей, выдавая себя за представителей кандидата на пост президента Украины, осуществляют подкуп избирателей, предоставляя денежное вознаграждение. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.160 УК Украины (подкуп избирателя, участника референдума).

Еще три уголовных производства за подкуп избирателей открыто в Харькове, Чернигове и Черниговской области.

Всего с начала избирательного процесса территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 3364 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Больше всего таких сообщений зарегистрировано в Киеве, а также Днепропетровской, Донецкой, Винницкой, Киевской и Одесской областях. По указанным фактам начато 181 уголовное производство.

25 лицам уже сообщено о подозрении по 15 уголовным производствам.

Теги: #уголовное_производство #полиция #выборы
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