Форма и текст избирательного бюллетеня находятся в ведении ЦИК – Верховный суд по иску о кандидатах-однофамильцах

Установление формы избирательного бюллетеня на выборах президента Украины и утверждение содержащегося в нем текстам принадлежит к дискреционным полномочиям Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщается на странице Верховного суда в соцсети Facebook, к такому заключению пришел Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев в апелляционном порядке дело по иску кандидата на пост президента к ЦИК.

"Истец в лице уполномоченного представителя обратился в суд с иском об установлении в избирательном бюллетене для голосования порядковых номеров кандидатов на пост президента Украины. Свои требования обосновал тем, что в избирательном бюллетене на выборах президента Украины в день голосования 31 марта 2019 года будут содержаться сведения о двух кандидатах на этот пост, которые имеют одинаковую фамилию, аналогичные инициалы, должность и место работы, а также о двух кандидатах с одинаковыми фамилиями, что, по мнению истца, приведет к ошибочному пониманию избирателями результатов сделанного ими выбора и исказит результаты волеизъявления", - говорится в сообщении.

Представитель ответчика выступил против удовлетворения иска, отметив, что во время совещания ЦИК 6 марта и заседания 8 марта при участии уполномоченных представителей кандидатов обсуждался и решался вопрос проставления в бюллетене нумерации граф, которые содержат персональные данные кандидатов. "По результатам голосования такие предложения не были поддержаны соответствующим большинством голосов членов Комиссии, а потому считаются не принятыми. Следовательно, Комиссия приняла все необходимые и определенные законом меры во время утверждения формы избирательного бюллетеня и использовала предоставленные полномочия в пределах и в способ, определенные законом", - подчеркивают в Верховном суде.

"Дав оценку спорным правоотношениям, Верховный суд с учетом этого оставил исковые требования без удовлетворения", - говорится в сообщении.

При этом в суде сослались на нормы закона о ЦИК и "О выборах президента Украины", согласно которых изготовление и утверждение текста бюллетеня относится к ведению Центризбиркома. Верховный суд также обращает внимание, что законодатель не установил требований об обязательном указании порядковых номеров кандидатов на пост президента Украины в избирательных бюллетенях.

Доводы апеллянта о том, что отсутствие нумерации граф бюллетеня не даст возможность избирателям сделать свободный и осознанный выбор Суд расценивает, как надуманные, "поскольку они являются лишь предположениями истца и не подтверждены никакими надлежащими и допустимыми доказательствами со ссылкой на конкретные нормы законодательства".

Как сообщалось, на заседании 8 марта ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента 31 марта 2019 года и форму бюллетеня для повторного голосования, которое будет проведено 21 апреля в случае необходимости.

Бюллетень будет содержать фамилии 39 кандидатов на пост президента Украины и сведения о них. Текст бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе размером 200х800 мм песочного цвета. На нем содержится двухцветный водяной знак и защитные волокна с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных флуоресцентных красок и элемента, который теряет окраску в результате термического влияния.