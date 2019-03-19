Выборы2019

Выборы

11:38 19.03.2019

В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа", "Гражданская позиция" и "Радикальная партия" – опрос "Рейтинга"

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В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа", "Гражданская позиция" и "Радикальная партия" – опрос "Рейтинга"

Шесть политических сил прошли бы в Верховную Раду если бы парламентские выборы в Украине прошли в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 9 по 15 марта 2019 года.

В частности, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 22,4% из тех, кто определился и намерен голосовать. "Батькивщину" поддерживают 19,1%, БПП "Солидарность" - 15,8%, "Оппозиционную платформу" - 10,2%, "Гражданскую позицию" - 7,9%, "Радикальную партию" - 6,1%,

Остальные партии не преодолели бы 5%-ный проходной барьер. "Свободу" поддерживают 3,6%, "Оппозиционный блок" и "Самопомич" - по 3,2%.

Почти четверть респондентов не определились с выбором партии.

Исследование было проведено социологической группой "Рейтинг" с 9 по 15 марта 2019 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2500 респондентов от 18 лет и старше. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Очередные парламентские выборы в Украине запланированы на осень 2019 года.

Теги: #слуга_народа #рейтинг #выборы #бпп #батькивщина #опросы2019
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