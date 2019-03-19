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10:28 19.03.2019

Юрий Бойко: Власти выгодна низкая явка на выборах президента Украины

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Юрий Бойко: Власти выгодна низкая явка на выборах президента Украины

Каждый гражданин должен осознанно прийти на избирательный участок, чтобы не дать возможности для манипуляций с его бюллетенем и принять ответственное решение за восстановление мира в Украине, заявил кандидат в президенты Юрий Бойко.

"Низкая явка избирателей выгодна только режиму, чтобы иметь возможность для манипуляций и злоупотреблений. Не стоит отсиживаться в день выборов, надеясь, что мир в Украине появится сам собой, а экономика самостоятельно восстановится. Этого не будет, пока нынешний режим не уйдет в прошлое. А сделать это можно только сказав ему "нет" в своих бюллетенях", — сказал политик журналистам, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь" во вторник.

Он подчеркнул, что президент – это еще и команда. Команда — не просто единомышленников, но и профессионалов.

"Именно со своей командой профессиональных менеджеров и управленцев, с государственным мышлением и видением перспектив, новый президент будет способен решить вопрос мира, восстановления экономики, повышения уровня жизни людей. Всем понятно, что популизм – не принесет в страну мир, а лишь продолжит ее падение в пропасть. Нам же необходимо вернуть людям будущее, а Украину на путь мирного развития. Первый шаг к этому сделает избиратель, придя на участок, получив бюллетень и проголосовав за мир", – резюмировал Ю.Бойко.

Теги: #бойко #украинцы #выборы #власть
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