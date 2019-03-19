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10:02 19.03.2019

Тимошенко: Новый президент будет поддерживать молодежь, которая обеспечит Украине развитие

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Тимошенко: Новый президент будет поддерживать молодежь, которая обеспечит Украине развитие

Задача нового президента - создать все условия для реализации молодежи, креативного класса на родной земле. Иначе - Украина может остаться государством без будущего, утверждает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Во время митинга в Харькове политик отметила, что сегодня самая большая ценность в мире - это интеллект людей.

"Именно поэтому, Украине крайне важно стать конкурентной в мире по талантам и создать дома условия, которые не будут заставлять нашу молодежь, наш креативный класс ехать искать счастье в других государствах", - предостерегла она.

Новый курс Украины, который инициировала Ю.Тимошенко, предусматривает создание всех условий для достойной жизни и работы, чтобы "каждый мог реализовать себя".

Политик рассказала, что новая молодежная политика, которую новый президент будет вводить сразу после выборов, будет предусматривать бесплатное высшее образование.

"Университеты для своих студентов становятся магнитом, они собирают таланты со всего мира. Бесплатное высшее образование - это тренд развития человечества, который закладывает будущее на сотни лет", - сказала Ю.Тимошенко.

Следующий шаг - достойная стипендия. По словам лидера "Батькивщины", если студент демонстрирует высокий уровень знаний, успеваемость, то государство должно поддерживать его.

Важным шагом новой власти станет обеспечение молодых людей правом и возможностью начать собственное дело. Для этого будет введена система микрокредитования. Так, каждый банк под готовый бизнес-проект даст финансовые ресурсы без залога и под 3% годовых.

Кроме того, новая молодежная политика будет предусматривать доступное жилье, без первого взноса, под 3-4% годовых и со сроком возврата кредита от 10 и более лет.

Также важным станет модернизация университетов, создание стартапов, кластеров, полное переоснащение науки, поддержка всех предприятий, которые разрабатывают инновационные продукты.

Теги: #тимошенко #образование #молодежь
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