В ближайшее время Тимошенко может заключить меморандум о сотрудничестве с рядом кандидатов в президенты - источник

Кандидат в президенты Украины, лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что пока не получала предложений о поддержке от других кандидатов в президенты, за исключением внефракционного народного депутата, лидера партии "Основа" Сергея Таруты.

"Тарута сам вышел с инициативой, сам предложил. Он сказал, что это объединение реально позволит побеждать здравому смыслу и побеждать правильным командам. Я не знаю, кто еще из кандидатов в президенты способен выйти и такое предложить", - сказала Ю.Тимошенко, отвечая на вопрос корреспондента агентства Интерфакс-Украина планируется ли подписание меморандумов о сотрудничестве с другими кандидатами в президенты.

Вместе с тем информированный источник в беседе с корреспондентом агентства Интерфакс-Украина допустил, что такие меморандумы могут быть подписаны Ю.Тимошенко с еще с рядом кандидатов в президенты. По его словам, одно из таких подписаний может состояться до конца этой недели.

Как сообщалось, 16 марта С.Тарута заявил о поддержке Ю.Тимошенко на президентских выборах. По словам С.Таруты, его фамилия останется в бюллетене, но его команда будет работать на победу Ю.Тимошенко. Данные договоренности между кандидатами были инициированы С.Тарутой и закреплены в меморандуме о сотрудничестве.

По словам Ю.Тимошенко, их политсилы также объединяют свои программы.

С.Тарута – украинский предприниматель, возглавлял Донецкую областную государственную администрацию с 2 марта по 10 октября 2014 года, народный депутат Верховной Рады VIII созыва.