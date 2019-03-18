Выборы2019

Выборы

20:05 18.03.2019

В "Батькивщине" заявляют о новых провокациях против команды Тимошенко

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В "Батькивщине" заявляют о новых провокациях против команды Тимошенко

Чем ближе ко дню голосования, тем грязнее технологии использует власть против своего оппонента - Юлии Тимошенко, заявляют в пресс-службе партии "Батькивщина".

"Люди из разных областей Украины жалуются, что к ним обращаются неизвестные, которые называют себя представителями политических партий, в том числе и "Батькивщины", предлагают деньги в обмен на голосование и требуют паспортные данные. Жалующиеся подозревают, что при этом ведется видеосъемка для дальнейшей фабрикации "доказательств" с обвинениями их в подкупе избирателей", - говорится в сообщении на сайте партии в понедельник.

Кроме того, в "Батькивщине" заявляют, что активисты партии и обычные избиратели получают звонки, во время которых мошенники, представляющиеся сотрудниками "Опоры" или других наблюдательных организаций, убедившись, что они собираются голосовать за Ю.Тимошенко, обвиняют их в получении взяток, угрожают и давят, побуждая отказаться от их выбора. Напуганным людям сообщают, что против них возбуждены уголовные дела, а их голоса якобы будут "аннулированы".

"Подобные инциденты происходят одновременно по всей территории Украины. Очевидно, что в распоряжении злоумышленников находятся базы персональных данных. Учитывая, что СБУ и ГПУ открыто стали на сторону одного из кандидатов на пост президента и уже отличились громкими, хотя и безосновательными, обвинениями в адрес оппозиционных политиков, мы уверены, что и в этом случае речь идет о целенаправленной операции спецслужб, направленной против "Батькивщины" и сторонников Юлии Тимошенко", - говорится в сообщении.

Целью этих провокаций, по мнению команды Ю.Тимошенко, является "заставить людей отказаться от права свободного выбора, а в случае, если это не удастся, - сорвать выборы президента Украины".

"Мы считаем, что подобные провокации является прямым вмешательством в избирательный процесс, а следовательно - уголовным преступлением. Они должны быть тщательно расследованы, их участники и организаторы - установлены и привлечены к ответственности", - отмечают в политсиле и требуют, чтобы "расследование проходило под контролем парламента и независимых общественных организаций".

Теги: #тимошенко #батькивщина #выборы
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