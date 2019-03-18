Выборы2019

Выборы

17:32 18.03.2019

ЦИК зарегистрировала еще 225 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины

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ЦИК зарегистрировала еще 225 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на понедельник,18 марта, зарегистрировала еще 225 официальных международних наблюдателя на выборах президента 31 марта 2019, сообщает пресс-служба Комиссии в Фейсбук.

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 225 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019: 5 - от Литовской Республики, 108 - от международной неправительственной организации "CANADEM", 2 - от Словацкой Республики, 83 - от Всемирного Конгресса Украинских, 23 - от Парламентской Ассамблеи НАТО, 4 - от Иорданского Хашимитского Королевства", - говорится в сообщении.

Таким образом, на 18 марта 2019 Комиссия зарегистрировала 967 официальных наблюдателей от 11 международных организаций и 10 иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Теги: #наблюдатели #цик #выборы
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