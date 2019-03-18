Выборы2019

Выборы

17:18 18.03.2019

Зеленский еще немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

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Зеленский еще немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin, за последнюю неделю повысила ставки на победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах до 1,8 к 1 с 1,9 к 1, одновременно понизив ставки на второй подряд президентский срок П.Порошенко до 2,7 к 1 с 2,5 к 1.

Согласно информации на сайте компании, оценка шанса возможного президентства Юлии Тимошенко осталась неизменной – 5,5 к 1.

На прежнем уровне сохранились и ставки на победу на выборах Анатолия Гриценко – 14 к 1, которые 1 марта выросли с 21 к 1 после того, как в его пользу снялся другой кандидат – Андрей Садовый, на которого ставки тогда принимались с коэффициентом 51 к 1.

Следом, по ставкам bwin, идут Юрий Бойко и Олег Ляшко – 51 к 1. Снятие кандидата Евгения Мураева в пользу Александра Вилкула, о котором было объявлено 7 марта, повысило ставки на победу последнего до 201 к 1 с 301 к 1, и на этом уровне они остаются и сейчас.

Шансы на президентство Игоря Смешко оцениваются ставками 501 к 1, 12-ти других кандидатов – 1001 к 1, тогда как ставки на победу любого другого, не указанного в списке кандидата, принимаются с коэффициентом 301 к 1.

У украинского оператора "Фаворит спорт" (согласно сайту, лицензия Минфина выдана на ПИИ "Украинская национальная лотерея") ставки на П.Порошенко все еще выше, чем ставки на В.Зеленского, однако разрыв между ними существенно сократился. Если неделю назад это соотношение было 1,6 к 1 против 2,7 к 1, то теперь 1,9 к 1 против 2,1 к 1.

Что касается ставок на победу лидера "Батькивщины" в президентской гонке, то украинский оператор незначительно понизил их: до 5,25 к 1 с 5 к 1.

Выросшие "Фаворит спорт" до 20 к 1 после заявления А.Садового ставки на победу А.Гриценко остаются на этом уровне, тогда как ставки на победу Ю.Бойко понизились до 40 к 1 с 30 к 1.

Украинский оператор принимает ставки на победу О.Ляшко и И.Смешко на уровне 100 к 1, Александра Вилкула – 200 к 1, предлагая для следующих 9-ти кандидатов ставки 500 к 1.

Теги: #букмереры #зеленский #ставки #выборы
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