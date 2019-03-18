Вилкул рассказал о тайной поездке в "ЛНР" и что думает о Порошенко и Зеленском

Кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул в интервью журналисту Дмитрию Гордону описал малоизвестный факт своей биографии.

По его словам, в 2014 году он узнал, что его друг из Кривого Рога, подполковник Национальной гвардии Александр Пискун тяжело ранен в бою под Лисичанском, повредил позвоночник и в бессознательном состоянии попал в плен. А.Пискуна показали по российскому телевидению как самого высокопоставленного (на тот момент) украинского военнослужащего, которого захватили в ЛНР. Узнав об этом, А.Вилкул сразу решил ехать освобождать А.Пискуна.

"Мы взяли скорую помощь, нашли контакт в больнице в Лисичанске и проехали под обстрелом через все блокпосты, рассказывая, что мы едем забирать роженицу и перевозить ее в Северодонецк", - рассказал нардеп от "Оппоблока" в интервью Д.Гордону, которое опубликовали в субботу на YouTube-канале "В гостях у Дмитрия Гордона".

Несмотря на все риски, операция удалась. Потом уже с территории, контролируемой Украиной, раненого доставили вертолетом в больницу Днепра. И это спасло ему жизнь, добавил А.Вилкул.

"Слава богу, жив-здоров. Было страшновато, там все стреляло и взрывалось. Но мы своих не бросаем", - подытожил политик.

Оппозиционер также откровенно прокомментировал предвыборную кампанию действующего Президента Петра Порошенко и своего земляка из Кривого Рога Владимира Зеленского.