Выборы2019

Выборы

15:30 18.03.2019

Бойко инициирует создание международного Фонда восстановления Донбасса в случае своей победы на выборах

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Бойко инициирует создание международного Фонда восстановления Донбасса в случае своей победы на выборах

Основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", кандидат в президенты Юрий Бойко заявил, что в случае своей победы на президентских выборах, он инициирует создание международного Фонда восстановления Донбасса.

"Мы знаем, как остановить войну. У нас есть четкий мирный план, основанный на опыте разрешения таких конфликтов в мире. Это, безусловно, прямые переговоры со всеми конфликтующими сторонами. Необходимо сформировать официальную делегацию, издать официальные директивы, наработать предложения с противоположной стороной на прямых переговорах при международном посредничестве. Россия должна выступить гарантом непризнанных республик. Нужно понимать, что без компромисса решить такие вопросы невозможно. И говорить об этом людям. Что должен быть принят закон об особом статусе этих территорий на несколько лет для подготовки к мирной жизни в Украине. Должен быть принят закон об амнистии для тех, кто не убивал. Сегодня по закону об интеграции, любой учитель или доктор, который там работает, может попасть под криминальную ответственность. И мы должны этот закон принять и дать им сигнал, что мы ждем их дома - в Украине. И на завершающем этапе, перед подписанием мирного договора, спросить у людей, получить их поддержку, и тогда смело, невзирая на все рейтинги, все политические противостояния, идти на подписание мира. Потому что альтернативы нет", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в понедельник, сообщают в пресс-службе политсилы.

Ю.Бойко также отметил важность Минских соглашений, которые сыграли ключевую роль в прекращении активной фазы военного конфликта и остановили массовую гибель людей.

"Но политическая часть "Минска" была провалена нынешней властью. Для неё война - это обогащение, коррупция, контрабанда. Возможность списать на войну всё - провалы в экономике, социальной политике. Эта власть неспособна к политико-дипломатическому урегулированию конфликта, у нее отсутствует главное - это политическая воля", - отметил кандидат в президенты.

Он добавил, что только мир вернёт стране стабильность и уверенное экономическое будущее.

"Наш путь – мир, возвращение территорий и людей. Мы разработали план по возрождению Донбасса. Но наша страна самостоятельно с этим не справится. И здесь помогло бы создание международного европейского специализированного Фонда помощи Донбассу, по примеру международного Фонда, который был создан для помощи после аварии на ЧАЭС. От Украины понадобится полная инвентаризация экономического и гуманитарного состояния Донецкого региона, принятие законов о свободной экономической зоне и льготном налогообложении, чтобы в Донбасс пошли инвестиции. При участии международных доноров мы построим современную инфраструктуру, возродим былую славу и промышленную мощь Донбасса", - подытожил Ю.Бойко.

Теги: #бойко #донбасс #выборы
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